ВСУ: Россия атаковала Украину ракетами Х-22, С-300, Х-59 и "шахедами". ПВО сбила 19 целей

Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников и ракету Х-59, еще часть дронов не достигли своих целей

Бомбардировщик Ту-22М3 и ракета Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты атаковали Украину ракетами типов Х-22, С-300 и Х-59, а также дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 февраля. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что одна ракета С-300 и четыре Х-22 были запущены из Ростовской области, Х-59 — из Белгородской области.

Также было выпущено 19 "шахедов" из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае.

Силы противовоздушной обороны сбили ракету Х-59 в Полтавской области, а также 13 беспилотников в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Часть из шести не пораженных БпЛА не достигла своих целей.

Работали зенитчики, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

В результате российского удара по Краматорску и Славянску погибли по меньшей мере четыре человека.

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