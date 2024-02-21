ЗСУ: Росія атакувала Україну ракетами Х-22, С-300, Х-59 та "шахедами". ППО збила 19 цілей
Російські окупанти атакували Україну ракетами типів Х-22, С-300 та Х-59, а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 21 лютого. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Військові заявляють, що одна ракета С-300 і чотири Х-22 були запущені з Ростовської області, Х-59 з Бєлгородської області.
Також було випущено 19 "шахедів" із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.
Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 у Полтавській області, а також 13 безпілотників у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Частина із шести не уражених БпЛА не досягла своїх цілей.
Працювали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
- 16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.
- 17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.
- Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську загинули щонайменше чотири особи.
Читайте також: Росіяни запустили по Україні 23 "шахеди", а також ракети С-400 і Х-31. ППО збила всі БпЛА