ЗСУ: Росія атакувала Україну ракетами Х-22, С-300, Х-59 та "шахедами". ППО збила 19 цілей

Сили протиповітряної оборони знищили 13 безпілотників та ракету Х-59, ще частина дронів не досягли своїх цілей

Бомбардувальник Ту-22М3 та ракета Х-22 (Фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти атакували Україну ракетами типів Х-22, С-300 та Х-59, а також дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 21 лютого. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що одна ракета С-300 і чотири Х-22 були запущені з Ростовської області, Х-59 з Бєлгородської області.

Також було випущено 19 "шахедів" із Приморсько-Ахтарська у Краснодарському краї.

Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 у Полтавській області, а також 13 безпілотників у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Частина із шести не уражених БпЛА не досягла своїх цілей.

Працювали зенітники, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Внаслідок російського удару по Краматорську та Слов'янську загинули щонайменше чотири особи.

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