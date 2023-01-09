ВСУ: Сырский в Бахмуте — это контраст с Путиным и Шойгу, которые боятся ездить на фронт
Визит командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в Бахмут контрастирует с руководством страны-оккупанта, которое боится посещать фронт. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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По его словам, Сырский посетил район Бахмута, чтобы помочь командирам на местах, поддержать боевой дух воинов и непосредственно изучить ситуацию.
"Это типичный пример военного лидерства, когда командир находится с личным составом на самом тяжелом участке фронта", — сказал Череватый.
Он отметил, что это резко контрастирует с российским диктатором Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, которые имитируют поездки в войска визитами в Ростовскую область или временно оккупированный Крым, боясь находиться рядом со своими бойцами.
Относительно оперативной обстановки спикер ВСУ заявил, что в районе Соледара идут жестокие бои, за сутки противник совершил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения.
"Мы принимаем меры, чтобы противник не мог продвигаться, были выделены дополнительные силы и средства, чтобы стабилизировать обстановку", — резюмировал он.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но Вооруженные Силы Украины отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе.
- Кремлевский олигарх Евгений Пригожин признал, что подконтрольные ему террористы из ЧВК Вагнера не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте, и, скорее всего, попытается обвинить в своих неудачах Минобороны или военную промышленность РФ.
- Сейчас нельзя утверждать о провале наступления россиян в районе Бахмута Донецкой области – количество обстрелов и штурмов армии РФ не уменьшилось, сообщал Череватый.
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