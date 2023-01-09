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ВСУ: Сырский в Бахмуте — это контраст с Путиным и Шойгу, которые боятся ездить на фронт

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 12:36
ВСУ: Сырский в Бахмуте — это контраст с Путиным и Шойгу, которые боятся ездить на фронт - Фото
Александр Сырский (Фото: АрмияInform)

Визит командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в Бахмут контрастирует с руководством страны-оккупанта, которое боится посещать фронт. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Сырский посетил район Бахмута, чтобы помочь командирам на местах, поддержать боевой дух воинов и непосредственно изучить ситуацию. 

"Это типичный пример военного лидерства, когда командир находится с личным составом на самом тяжелом участке фронта", — сказал Череватый.

Он отметил, что это резко контрастирует с российским диктатором Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, которые имитируют поездки в войска визитами в Ростовскую область или временно оккупированный Крым, боясь находиться рядом со своими бойцами. 

Относительно оперативной обстановки спикер ВСУ заявил, что в районе Соледара идут жестокие бои, за сутки противник совершил 106 обстрелов, произошло 22 боевых столкновения. 

"Мы принимаем меры, чтобы противник не мог продвигаться, были выделены дополнительные силы и средства, чтобы стабилизировать обстановку", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Соледар александр сырский Сергей Череватый
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