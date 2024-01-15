ВСУ: У России появилась новая цель – она хочет зайти в Новомихайловку под Марьинкой

Враг начал активнее использовать бронетехнику, а среднее количество боевых столкновений в сутки уже неделю составляет +-50

Фото: Генштаб ВСУ

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил в эфире национального телемарафона, что российские оккупанты поставили перед собой новую цель – взять Новомихайловку в Донецкой области.

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"Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается оцепить Авдеевку, и сейчас у него появилась цель – пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять", – сказал он.

Карта: Deepstate

По его словам, уже больше недели среднесуточное количество российских атак держится на уровне 50.

Кроме того, враг активнее стал использовать бронетехнику. Также выросло количество авиаударов. Только за прошедшие сутки российские военные 41 раз применяли авиационное вооружение.

4 января Штупун предупредил, что российские кафиры увеличили количество снайперских пар – воинам ВСУ следует быть внимательными.

8 января Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении почти вдвое снизилось количество атак со стороны российских захватчиков и уменьшилось количество артиллерийских обстрелов, что может быть обусловлено похолоданием.

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