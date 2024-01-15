ЗСУ: У Росії з'явилася нова мета – вона хоче зайти у Новомихайлівку під Мар'їнкою

Ворог почав активніше використовувати бронетехніку, а середня кількість бойових зіткнень на добу вже тиждень становить +-50

Фото: Генштаб ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону, що російські окупанти поставили перед собою нову мету – взяти Новомихайлівку у Донецькій області.

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"Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета – намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти", – сказав він.

Карта: Deepstate

За його словами, вже понад тиждень середньодобова кількість російських атак тримається на рівні 50.

Окрім того, ворог активніше почав використовувати бронетехніку. Також зросла кількість авіаударів. Лише протягом минулої доби російські військові 41 раз застосовували авіаційне озброєння.

4 січня Штупун попередив, що російські окупанти збільшили кількість снайперських пар - воїнам ЗСУ слід бути уважними.

8 січня Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку майже вдвічі знизилась кількість атак із боку російських загарбників і поменшало артилерійських обстрілів, що може бути зумовлено похолоданням.

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