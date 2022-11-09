ВСУ ударили по оккупантам в Снигиревке, РФ испытывает на прочность Каховскую ГЭС — ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по российским оккупантам в районе Снигиревки и Костромки, а противник испытывает на прочность пропускную способность Каховской дамбы. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 290 огневых задач — россияне потеряли 55 человек, четыре танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и девять единиц автомобильной и бронированной техники.

Уничтожено два склада боеприпасов неподалеку от Снигиревки и Костромки. Остальные потери армии РФ доразведываются.

Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, откуда были вывезены гражданские — они испытывают прочность дамбы Каховской гидроэлектростанции, переправляя через нее грузовики с награбленным имуществом, среди которых бытовая техника, строительные материалы, а также художественные и исторические ценности.

Украина якобы рассчитывает освободить Херсон в ноябре, и это "окажет сокрушительное воздействие" на общественное мнение в России, считает начальник ГУР Буданов.

Ранее в авторской статье генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон.

Вооруженные Силы Украины продолжают "теснить" оккупантов с трех направлений в Херсонской области, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте также: Резников о Херсоне: Потенциально, россияне готовы к "акту доброй воли" на правом берегу

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.