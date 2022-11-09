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ВСУ ударили по оккупантам в Снигиревке, РФ испытывает на прочность Каховскую ГЭС — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 06:21
ВСУ ударили по оккупантам в Снигиревке, РФ испытывает на прочность Каховскую ГЭС — ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Минобороны)

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по российским оккупантам в районе Снигиревки и Костромки, а противник испытывает на прочность пропускную способность Каховской дамбы. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 290 огневых задач — россияне потеряли 55 человек, четыре танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и девять единиц автомобильной и бронированной техники.

Уничтожено два склада боеприпасов неподалеку от Снигиревки и Костромки. Остальные потери армии РФ доразведываются. 

Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, откуда были вывезены гражданские — они испытывают прочность дамбы Каховской гидроэлектростанции, переправляя через нее грузовики с награбленным имуществом, среди которых бытовая техника, строительные материалы, а также художественные и исторические ценности. 

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область потери России ОК Юг
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