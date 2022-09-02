ВСУ ударили по переправе возле Новой Каховки и сосредоточениям армии РФ. Потери от ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины ударили по паромной переправе возле поселка Львово неподалеку от Новой Каховки и двум сосредоточениям россиян. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что на южном направлении продолжаются позиционные бои по всей линии фронта с целью улучшения положения. ВСУ наносят удары по противнику, чтобы нарушить его систему управления и не допустить введения в бой резервов.
Отмечается, что россияне лишились возможности подвозит боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли удары по паромной переправе вблизи поселка Львов и двум района сосредоточения сил и средств оккупантов.
В результате ударов украинских воинов уничтожено 37 оккупантов, три танка, четыре гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", десять единиц автомобильной и бронированной техники, а также склад боеприпасов в Бериславском районе. Также россияне вывели из состава войск самолет Су-25, который был поврежден в районе Сухого Ставка 1 сентября.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что российская армия на правобережье Херсонской области оказалась отрезанной от снабжения с временно оккупированным Крымом из-за ударов ВСУ по мостам через Днепр.
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