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ВСУ ударили по переправе возле Новой Каховки и сосредоточениям армии РФ. Потери от ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 15:26
ВСУ ударили по переправе возле Новой Каховки и сосредоточениям армии РФ. Потери от ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ударили по паромной переправе возле поселка Львово неподалеку от Новой Каховки и двум сосредоточениям россиян. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что на южном направлении продолжаются позиционные бои по всей линии фронта с целью улучшения положения. ВСУ наносят удары по противнику, чтобы нарушить его систему управления и не допустить введения в бой резервов. 

Отмечается, что россияне лишились возможности подвозит боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли удары по паромной переправе вблизи поселка Львов и двум района сосредоточения сил и средств оккупантов.

В результате ударов украинских воинов уничтожено 37 оккупантов, три танка, четыре гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", десять единиц автомобильной и бронированной техники, а также склад боеприпасов в Бериславском районе. Также россияне вывели из состава войск самолет Су-25, который был поврежден в районе Сухого Ставка 1 сентября. 

Читайте также: Херсон. Россияне не могут подтягивать резервы, их логистика подорвана — ОК "Юг"

Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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