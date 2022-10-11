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ВСУ ударили по скоплению россиян под Херсоном и уничтожили комплекс С-300 под Запорожьем

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11.10.2022, 19:10
ВСУ ударили по скоплению россиян под Херсоном и уничтожили комплекс С-300 под Запорожьем - Фото
Комплекс С-300 (фото - пресс-служба Минобороны РФ)

Вооруженные Силы Украины ударили по скоплению живой силы противника в Херсонской области, а также поразили зенитно-ракетный комплекс оккупантов С-300 в Запорожской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 11 октября.

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По данным Генштаба, подтверждено поражение района сосредоточения живой силы и военной техники армии РФ в Херсонской области – уничтожено до 100 оккупантов и около 30 единиц вооружения и военной техники.

В Запорожской области украинские силы за предыдущие дни поразили ЗРК С-300, до 10 единиц военной техники и уничтожили около 60 военнослужащих РФ.

Украинская авиация в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники армии РФ.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами оккупантов.

Сегодня ВСУ отразили атаки оккупантов на Донбассе – в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск и Первомайское.

  • В последние несколько недель россияне почти ежедневно, а иногда и по несколько раз за день обстреливают Запорожье из ЗРК С-300.
  • Также армия РФ начала применять для ударов по Запорожью дроны-камикадзе иранского производства.

Читайте также: Ракетная атака стала одной из самых бессмысленных в истории Путина. Явка с повинной – ГУР

Оксана Житнюк
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война С-300 Херсон Запорожье генштаб
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