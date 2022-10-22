ВСУ уже уничтожили более 67 000 российских оккупантов — общие потери России от Генштаба
22.10.2022, 10:32
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили более 67 000 российских оккупантов с момента начала большой войны. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери противника составили:
— личного состава — 67070 (+320),
— танков — 2579 (+6),
— боевых бронированных машин — 5266 (+8),
— артиллерийских систем — 1653 (+5),
— РСЗО — 373 (+1),
— средств ПВО — 189,
— самолетов — 270 (+1),
— вертолетов — 243,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1341 (+16),
— крылатых ракет — 329,
— кораблей/катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4021 (+15),
— специальной техники — 148 (+1).
- В Беларуси между военными армий РФ и РБ возникают частые конфликты на национальной почве по причине шовинизма россиян, заявили в Генштабе.
- В России растет недовольство действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление о ее завершении.
- По состоянию на середину октября, по данным разведки, в России призвано около 200 000 человек, что составляет около 66% от заявленного количества.
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