ВСУ уже уничтожили более 67 000 российских оккупантов — общие потери России от Генштаба

Вооруженные Силы Украины уничтожили более 67 000 российских оккупантов с момента начала большой войны. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери противника составили:

— личного состава — 67070 (+320),

— танков — 2579 (+6),

— боевых бронированных машин — 5266 (+8),

— артиллерийских систем — 1653 (+5),

— РСЗО — 373 (+1),

— средств ПВО — 189,

— самолетов — 270 (+1),

— вертолетов — 243,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1341 (+16),

— крылатых ракет — 329,

— кораблей/катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4021 (+15),

— специальной техники — 148 (+1).

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Дмитро Гриниченко

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