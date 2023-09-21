ВСУ ликвидировали 490 оккупантов и истребляют артиллерию – минус 41 система
За сутки Силы обороны ликвидировали 490 оккупантов, уничтожили 41 артиллерийскую систему и 18 единиц бронетехники. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 21 сентября ориентировочно составили:
‒ личного состава ‒ около 274 470 (+490) человек;
‒ танков ‒ 4638 (+3);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8883 (+15);
‒ артиллерийских систем – 6137 (+41);
‒ РСЗО – 781 (+2);
‒ средств ПВО ‒ 528 (+2);
‒ самолетов – 315 (+0);
‒ вертолетов – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4850 (+29);
‒ крылатых ракет ‒ 1479 (+0);
‒ кораблей / катеров ‒ 20 (+0);
‒ подводных лодок / submarines – 1 (+0);
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 8670 (+37);
‒ специальной техники ‒ 911 (+5).
- Генштаб ВСУ сообщил, что РФ атакует в районах Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, а ВСУ также наступают на востоке и юге.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в возведении ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шаптало провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении – видео.
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