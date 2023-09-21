ЗСУ ліквідували 490 окупантів та винищують артилерію – мінус 41 система
За добу Сили оборони ліквідували 490 окупантів, знищили 41 артилерійську систему та 18 одиниць бронетехніки. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 21 вересня орієнтовно становлять:
‒ особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб;
‒ танків ‒ 4638 (+3);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8883 (+15);
‒ артилерійських систем – 6137 (+41);
‒ РСЗВ – 781 (+2);
‒ засобів ППО ‒ 528 (+2);
‒ літаків – 315 (+0);
‒ гелікоптерів – 316 (+0);
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4850 (+29);
‒ крилатих ракет ‒ 1479 (+0);
‒ кораблів / катерів ‒ 20 (+0);
‒ підводних човнів / submarines – 1 (+0);
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8670 (+37);
‒ спеціальної техніки ‒ 911 (+5).
- Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ атакує у районах Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, а ЗСУ також наступають на сході та півдні.
- Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
- Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.
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