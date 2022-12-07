ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 31 единицу техники и восемь артсистем — потери России
Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, шесть танков и восемь единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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С начала полномасштабного вторжения общие потери противника составили:
— личного состава — 92 740 человек (+540);
— танков — 2935 (+6);
— боевых бронированных машин — 5909 (+4);
— артиллерийских систем — 1923 (+8);,
— РСЗО — 395;
— средств ПВО — 211;
— самолетов — 281;
— вертолетов — 264;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1601 (+14);
— крылатых ракет — 592;
— кораблей/катеров — 16;
— автомобильной техники и автоцистерн — 4526 (+21);
— специальной техники — 163.
- В районе Бахмута террористы из частной военной компании Вагнера угрожают своим боевикам казнью за отступление.
- ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе в районе Бахмута.
- Российские оккупанты за несколько месяцев продвинулись максимум на 5 км в районе Бахмута — украинские воины успешно отбивают атаки противника, сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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