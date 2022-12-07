ВСУ уничтожили 540 оккупантов, 31 единицу техники и восемь артсистем — потери России

Вооруженные Силы Украины уничтожили 540 российских оккупантов, шесть танков и восемь единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения общие потери противника составили:

— личного состава — 92 740 человек (+540);

— танков — 2935 (+6);

— боевых бронированных машин — 5909 (+4);

— артиллерийских систем — 1923 (+8);,

— РСЗО — 395;

— средств ПВО — 211;

— самолетов — 281;

— вертолетов — 264;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1601 (+14);

— крылатых ракет — 592;

— кораблей/катеров — 16;

— автомобильной техники и автоцистерн — 4526 (+21);

— специальной техники — 163.

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Дмитро Гриниченко

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