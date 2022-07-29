ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов в Херсонской области
28 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре склада боеприпасов российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Авиация ВСУ нанесла семь ударов по российским военным, из них по опорным пунктам – четыре, по сосредоточению вражеской силы и технике – три.
Российская ротная тактическая группа попыталась выдвинуться для проведения контратаки в направлении Белогорки, но ВСУ пресекли эту попытку, нанеся два огневых удара по врагам.
В результате работы ракетно-артиллерийский подразделений за сутки на южном направлении уничтожено: 36 российских оккупантов, три танка, три гаубицы "Мста-Б", радиолокационная станция "Зоопарк-1", четыре единицы бронированной и семь – автомобильной техники.
В Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены четыре склада боеприпасов оккупантов.
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