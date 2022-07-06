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ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Славянском направлениях

06.07.2022, 09:01
ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Славянском направлениях - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за минувшие сутки, общие потери РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину составили 36 500 человек убитыми. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. 

личного состава — 36500 (+150),

танков — 1600 (+6),

боевых бронированных машин — 3789 (+17),

артиллерийских систем — 812 (+6),

РСЗО — 247,

средства ПВО — 107 (+2),

самолетов — 217,

вертолетов — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 664 (+4),

крылатых ракет — 153 (+9),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2648 (+14) ед,

специальной техники — 65.

Читайте также: Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты 

Дмитрий Гриниченко
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