ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Славянском направлениях

Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за минувшие сутки, общие потери РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину составили 36 500 человек убитыми. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

личного состава — 36500 (+150),

танков — 1600 (+6),

боевых бронированных машин — 3789 (+17),

артиллерийских систем — 812 (+6),

РСЗО — 247,

средства ПВО — 107 (+2),

самолетов — 217,

вертолетов — 187,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 664 (+4),

крылатых ракет — 153 (+9),

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2648 (+14) ед,

специальной техники — 65.

Читайте также: Армия России атаковала на Славянском направлении, но ВСУ отразили штурм у Долины: карты

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.