ВСУ уничтожили еще 150 оккупантов. Больше всего — на Донецком и Славянском направлениях
Вооруженные Силы Украины уничтожили 150 российских оккупантов за минувшие сутки, общие потери РФ с момента полномасштабного вторжения в Украину составили 36 500 человек убитыми. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
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Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
личного состава — 36500 (+150),
танков — 1600 (+6),
боевых бронированных машин — 3789 (+17),
артиллерийских систем — 812 (+6),
РСЗО — 247,
средства ПВО — 107 (+2),
самолетов — 217,
вертолетов — 187,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 664 (+4),
крылатых ракет — 153 (+9),
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2648 (+14) ед,
специальной техники — 65.
- 6 июля глава Донецкой ОВА Кириленко заявил, что из области нужно эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян.
- Замглавы МО Анна Маляр сказала, что у РФ есть несколько сценариев войны, но "можно говорить о двух прогнозах".
- Советник министра обороны Юрий Сак заявил, что даже в случае полного захвата Луганской области россиянами битва за Донбасс не будет закончена, а Украина сможет освободить свои земли.
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