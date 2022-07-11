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ВСУ уничтожили уже 37 400 оккупантов. Наибольшие потери за сутки РФ понесла под Авдеевкой

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 09:18
ВСУ уничтожили уже 37 400 оккупантов. Наибольшие потери за сутки РФ понесла под Авдеевкой - Фото
РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 российских оккупантов за последние сутки, за все время полномасштабной войны армия РФ потеряла 37 400 человек убитыми. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Авдеевском направлении.

Личного состава — 37400 (+100),

танков — 1645 (+4),

боевых бронированных машин — 3828 (+5),

артиллерийских систем — 838 (+4),

РСЗО — 247,

средств ПВО — 109 (+1),

самолетов — 217,

вертолетов — 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 676,

крылатых ракет — 155,

кораблей/катеров — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2696 (+2),

специальной техники — 66. 

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Дмитрий Гриниченко
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война генштаб потери России
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