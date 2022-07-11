ВСУ уничтожили уже 37 400 оккупантов. Наибольшие потери за сутки РФ понесла под Авдеевкой
Вооруженные Силы Украины уничтожили 100 российских оккупантов за последние сутки, за все время полномасштабной войны армия РФ потеряла 37 400 человек убитыми. Об этом сообщили в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Авдеевском направлении.
Личного состава — 37400 (+100),
танков — 1645 (+4),
боевых бронированных машин — 3828 (+5),
артиллерийских систем — 838 (+4),
РСЗО — 247,
средств ПВО — 109 (+1),
самолетов — 217,
вертолетов — 188,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 676,
крылатых ракет — 155,
кораблей/катеров — 15,
автомобильной техники и автоцистерн — 2696 (+2),
специальной техники — 66.
- В Пентагоне также считают, что российская армия имеет проблемы с моральным духом личного состава из-за медленного продвижения на Донбассе и потерь.
- Российские оккупанты сжигают тела в Херсоне, чтобы скрыть потери среди личного состава.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что уже ощущаются результаты работы западной дальнобойной артиллерии, и оккупантов ждут только еще большие потери.
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