ВСУ увеличили число атак по местам запусков дронов россиян – аналитик Defense Express
Силы обороны начали чаще бить по точкам пусков российских беспилотников. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.
"Стоит заметить изменения в нашем поведении – работы по местам пусков БпЛА россиян стало больше", – сказал он.
Киричевский отметил, что акцентировал на этом внимание еще осенью 2025 года. По его словам, подразделения российских дронщиков по типу "Рубикона" и других будут уничтожать.
"Эта история сейчас и началась", – сказал эксперт по вооружению.
Также он рассказал, что Россия позволяет себе роскошь хаотично летать "вхолостую" дронами. Враг думает, что этот ресурс у него не дефицитный.
- В сводках военных часто фигурируют заявления, об атаках на склады дронов врага или места их запуска. В частности, 19 января ВСУ поразили склад дронов оккупантов на Луганщине, а 30 декабря 2025 года сообщалось о поражении логистического хаба "шахедов" в Донецком аэропорту.
- Командир дронщиков объяснил, почему ВСУ прекратили удары по производствам "шахедов" в РФ.
