ВСУ увеличили число атак по местам запусков дронов россиян – аналитик Defense Express

Еще осенью Киричевский сообщал, что Силы обороны будут уничтожать "Рубикон" и подобные подразделения врага

Иван Киричевский (Фото: facebook.com/ivan.kiricevs.kij)

Силы обороны начали чаще бить по точкам пусков российских беспилотников. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"Стоит заметить изменения в нашем поведении – работы по местам пусков БпЛА россиян стало больше", – сказал он.

Киричевский отметил, что акцентировал на этом внимание еще осенью 2025 года. По его словам, подразделения российских дронщиков по типу "Рубикона" и других будут уничтожать.

"Эта история сейчас и началась", – сказал эксперт по вооружению.

Также он рассказал, что Россия позволяет себе роскошь хаотично летать "вхолостую" дронами. Враг думает, что этот ресурс у него не дефицитный.