ЗСУ збільшили кількість атак по місцях запусків дронів росіян – аналітик Defense Express
Іван Киричевський (Фото: facebook.com/ivan.kiricevs.kij)

Сили оборони почали частіше бити по точках пусків російських безпілотників. Про це в коментарі LIGA.net розповів військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

"Варто помітити зміну в нашій поведінці – роботи по місцях пусків БпЛА росіян стало більше", – сказав він.

Киричевський зазначив, що акцентував на цьому увагу ще восени 2025 року. За його словами, підрозділи російських дронарів по типу "Рубікона" та інших будуть нищити.

"Ця історія зараз і почалася", – сказав експерт з озброєння.

Також він розповів, що Росія дозволяє собі розкіш хаотично літати "вхолосту" дронами. Ворог думає, що цей ресурс у нього не дефіцитний.

  • У зведеннях військових часто фігурують заяви, про атаки на склади дронів ворога або місця їх запуску. Зокрема, 19 січня ЗСУ уразили склад дронів окупантів на Луганщині, а 30 грудня 2025 року повідомлялося про ураження логістичного хабу "шахедів" у Донецькому аеропорту.
  • Командир дронарів пояснив, чому ЗСУ припинили удари по виробництвах "шахедів" у РФ.
