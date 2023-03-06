UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: В Запорожской и Херсонской областях Россия пытается создать условия для наступления

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 08:34
ВСУ: В Запорожской и Херсонской областях Россия пытается создать условия для наступления - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне пытаются создать условия для наступления на отдельных направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что в направлении Запорожья и Херсона оккупанты стоят в обороне, однако на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.

За сутки россияне обстреляли более 40 населенных пунктов на юге, среди которых — Новоселка, Времовка, Зализничное, Гуляйполе, Каменское, Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Для введения в заблужение ВСУ противник маневрирует, передвигая колонны из Новой Каховки и Армянска, что вызывает недовольство среди личного состава захватчиков — основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и эффективности подобных маневров. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Фронт в Херсонской области (Карта: Military Land)

Смотрите также: Под Запорожьем пыталась наступать 58-я армия РФ. ВСУ уничтожили оккупантов и танки — видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война запорожская область наступление Херсонская область генштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 