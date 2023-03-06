ВСУ: В Запорожской и Херсонской областях Россия пытается создать условия для наступления
На временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне пытаются создать условия для наступления на отдельных направлениях. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что в направлении Запорожья и Херсона оккупанты стоят в обороне, однако на отдельных участках пытаются создать условия для перехода в наступление.
За сутки россияне обстреляли более 40 населенных пунктов на юге, среди которых — Новоселка, Времовка, Зализничное, Гуляйполе, Каменское, Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.
Для введения в заблужение ВСУ противник маневрирует, передвигая колонны из Новой Каховки и Армянска, что вызывает недовольство среди личного состава захватчиков — основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и эффективности подобных маневров.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью LIGA.net рассказал, что РФ попытается сконцентрировать своих силы чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья. Однако Буданов не видит у оккупантов реальной возможности чего-то добиться.
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины считают, что если россиянам удастся полностью захватить Донбасс, то они пойдут на Запорожье.
- ГУР: Главная задача России — удержать сухопутный коридор в Крым, но ВСУ его простреливают.
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