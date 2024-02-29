ВСУ: Весенняя погода поможет выиграть военным время, замедлив движение тяжелой техники

Представитель Восточной группировки войск заявил, что выигранное время ВСУ могут использовать для дообустройства своих укреплений

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что весенняя погода может изменить ситуацию на фронте, замедлив движение тяжелой техники, а это может пойти на пользу Вооруженным Силам Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Евлаш отметил, что с наступлением весны могут подняться грунтовые воды – это приведет к подтоплению окопов и дооборудованию позиций на местах.

По его мнению, это время можно выиграть и использовать в пользу ВСУ, поскольку "противнику достаточно сложно определенное время будет вести наступательные действия именно с применением тяжелой техники, танков, боевых бронированных машин и т.д.".

Спикер также отметил, что выигранное время украинские войска могут использовать для дообустройства своих укреплений, поскольку сейчас Силы обороны находятся в стратегической обороне.

"Наша основная задача – это снижение потенциала противника на всех его направлениях. Именно это время можно продуктивно и результативно использовать на нашу пользу", – добавил Евлаш.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на этом направлении фронта.

29 февраля главнокомандующий ВСУ Сырский приехал в район боевых действий под Авдеевкой и заявил о мерах по усилению обороны.

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