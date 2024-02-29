ЗСУ: Весняна погода допоможе виграти військовим час, сповільнивши рух важкої техніки

Речник Східного угруповання військ заявив, що виграний час ЗСУ можуть використати для дооблаштування своїх укріплень

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки, а це може піти на користь Збройним Силам України. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

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Євлаш зауважив, що з настанням весни можуть піднятися ґрунтові води – це призведе до підтоплення окопів та дообладнання позицій на місцях.

На його думку, цей час можна виграти й використати на користь ЗСУ, оскільки "противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо".

Речник також зауважив, що виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

"Наше основне завдання – це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", – додав Євлаш.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Євлаш заявив LIGA.net, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на цьому напрямку фронту.

29 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський приїхав до району бойових дій під Авдіївкою та заявив про заходи для посилення оборони.

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