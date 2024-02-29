Сирський: Під Авдіївкою були прорахунки командирів, 3 та 25 бригади вибили росіян з Орлівки — карта
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський приїхав до району бойових дій під Авдіївкою та заявив про заходи для посилення оборони. Про це повідомила пресслужба воєначальника.
За його словами, штурмові підрозділи росіян намагаються прорвати українську оборону та захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку.
Він зазначив, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування та реалізації завдання.
"Це визначається досвідом та майстерністю командирів, умінням оцінити ситуацію та ухвалити своєчасні рішення. На рівні командирів батальйонів, рот та взводів головне — забезпечити практичну реалізацію рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем усіх засобів", – заявив Сирський.
Генерал наголосив, що виявив "певні прорахунки" окремих командирів у володінні ситуацією та оцінкою ворога, що вплинуло на стійкість оборони на окремих ділянках.
Воєначальник запевнив, що вжив заходів для виправлення ситуації на місцях, а також пообіцяв виділити додаткові боєприпаси, ресурси та необхідні резерви.
"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – резюмував головком.
Раніше у 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що вибили російських окупантів із Красногорівки Донецької області.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- 26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".
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