Сирський: Під Авдіївкою були прорахунки командирів, 3 та 25 бригади вибили росіян з Орлівки — карта

Сирський заявив, що 3 ОШБр та 25 ОПДБр вибили росіян, які прорвалися на околицю Орлівки

Олександр Сирський (Фото: ЗСУ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський приїхав до району бойових дій під Авдіївкою та заявив про заходи для посилення оборони. Про це повідомила пресслужба воєначальника.

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За його словами, штурмові підрозділи росіян намагаються прорвати українську оборону та захопити Тоненьке, Орлівку, Семенівку, Бердичі та Красногорівку.

Він зазначив, що успіх будь-якого бою залежить від якості планування та реалізації завдання.

"Це визначається досвідом та майстерністю командирів, умінням оцінити ситуацію та ухвалити своєчасні рішення. На рівні командирів батальйонів, рот та взводів головне — забезпечити практичну реалізацію рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем усіх засобів", – заявив Сирський.

Генерал наголосив, що виявив "певні прорахунки" окремих командирів у володінні ситуацією та оцінкою ворога, що вплинуло на стійкість оборони на окремих ділянках.

Воєначальник запевнив, що вжив заходів для виправлення ситуації на місцях, а також пообіцяв виділити додаткові боєприпаси, ресурси та необхідні резерви.

"Хочу відзначити мужність, стійкість і героїзм військовослужбовців 3 штурмової та 25 окремої повітряно-десантної бригад. Вони сміливими та рішучими діями вибили противника, який прорвався на околицю Орлівки", – резюмував головком.

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Раніше у 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що вибили російських окупантів із Красногорівки Донецької області.

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

27 лютого штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку, повідомив відділ зв'язків із громадськістю ОСУВ "Таврія".

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