Сырский: Под Авдеевкой были просчеты командиров, 3 и 25 бригады выбили россиян из Орловки
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приехал в район боевых действий под Авдеевкой и заявил о мерах для усиления обороны. Об этом сообщила пресс-служба военачальника.
По его словам, штурмовые подразделения россиян пытаются прорвать украинскую оборону и захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердычи и Красногоровку.
Он отметил, что успех любого боя зависит от качества планирования и реализации задачи.
"Это определяется опытом и мастерством командиров, умением оценить обстановку и принять своевременные решения. На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное — обеспечить практическую реализацию решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств", — заявил Сырский.
Генерал подчеркнул, что обнаружил "определенные просчеты" отдельных командиров во владении обстановкой и оценке врага, что повлияло на стойкость обороны на отдельных участках.
Военачальник заверил, что принял меры для исправления ситуации на местах, а также пообещал выделить дополнительные боеприпасы, ресурсы и необходимые резервы.
"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", — резюмировал главком.
Ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.
- 17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- 26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.
- 27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".
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