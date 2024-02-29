Сырский: Под Авдеевкой были просчеты командиров, 3 и 25 бригады выбили россиян из Орловки

Сырский заявил, что 3 ОШБр и 25 ОВДБр выбили россиян, которые прорвались на окраину Орловки

Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский приехал в район боевых действий под Авдеевкой и заявил о мерах для усиления обороны. Об этом сообщила пресс-служба военачальника.

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По его словам, штурмовые подразделения россиян пытаются прорвать украинскую оборону и захватить Тоненькое, Орловку, Семеновку, Бердычи и Красногоровку.

Он отметил, что успех любого боя зависит от качества планирования и реализации задачи.

"Это определяется опытом и мастерством командиров, умением оценить обстановку и принять своевременные решения. На уровне командиров батальонов, рот и взводов главное — обеспечить практическую реализацию решений, удержать позиции и уничтожить противника огнем всех средств", — заявил Сырский.

Генерал подчеркнул, что обнаружил "определенные просчеты" отдельных командиров во владении обстановкой и оценке врага, что повлияло на стойкость обороны на отдельных участках.

Военачальник заверил, что принял меры для исправления ситуации на местах, а также пообещал выделить дополнительные боеприпасы, ресурсы и необходимые резервы.

"Хочу отметить мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3 штурмовой и 25 отдельной воздушно-десантной бригад. Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", — резюмировал главком.

Ранее в 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области.

17 февраля 2024 года главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

26 февраля Силы обороны отошли от Ласточкиного.

27 февраля штурмовые группы российских оккупантов были заблокированы на северо-восточных окраинах населенного пункта Орловка на Авдеевском направлении, сообщил отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия".

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