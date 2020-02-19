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ВСУ временно оставили один наблюдательный пункт на Донбассе

ВСУ временно оставили один наблюдательный пункт на Донбассе - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.02.2020, 18:22

Бойцы ВСУ в результате вчерашнего нападения боевиков возле Золотого временно оставили один из наблюдательных пунктов

В результате вчерашней атаки боевиков на Донбассе украинские военные временно оставили один из наблюдательных пунктов. Об этом в кулуарах Верховной Рады журналистам сказал глава Минобороны Андрей Загороднюк.

У него спросили, правда ли, что украинские военные оставили один из опорных пунктов. "По нашей информации, они его временно оставили, а вообще наши позиции остались неизменными. То есть этот опорный пункт был впереди всех наших основных позиций", - сказал Загороднюк.

Позже он уточнил, что это был не опорный, а наблюдательный пункт.

По словам министра, сейчас на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак. "Он приедет и расскажет все", - сказал Загороднюк, отметив, что сейчас на месте событий ситуация спокойная.

  • Утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • Итог боя, по данным штаба: один военный погиб, четверо получили легкие ранения. У противника - по предварительным данным, четыре уничтоженных боевика и пятеро тяжело раненых.
  • Бывший военный Андрей Рымарук рассказал, что, по его информации, боевики хотели захватить наблюдательный пункт ВСУ под названием "Баня", который украинские бойцы заняли в январе в ходе боев в серой зоне.

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Донбасс минобороны Золотое наблюдательный пункт Андрей Загороднюк
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