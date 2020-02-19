ВСУ временно оставили один наблюдательный пункт на Донбассе

В результате вчерашней атаки боевиков на Донбассе украинские военные временно оставили один из наблюдательных пунктов. Об этом в кулуарах Верховной Рады журналистам сказал глава Минобороны Андрей Загороднюк.
У него спросили, правда ли, что украинские военные оставили один из опорных пунктов. "По нашей информации, они его временно оставили, а вообще наши позиции остались неизменными. То есть этот опорный пункт был впереди всех наших основных позиций", - сказал Загороднюк.
Позже он уточнил, что это был не опорный, а наблюдательный пункт.
По словам министра, сейчас на месте событий находится начальник Генштаба Руслан Хомчак. "Он приедет и расскажет все", - сказал Загороднюк, отметив, что сейчас на месте событий ситуация спокойная.
Читайте также: Зачем Кремль отдал приказ атаковать ВСУ на Донбассе: все версии