ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного из Крыма, ему вручили подозрение

При этом родители подозреваемого до сих пор проживают в Полтавской области, утверждают в ГБР

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Правоохранительные органы задержали бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР отметили, что после начала полномасштабного вторжения России он пошел воевать против Украины в составе штурмовиков 123-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил государства-агрессора.

При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.

В январе 2025 года в Донецкой области мужчина попал в плен к военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Ему объявили о подозрении в государственной измене. За это предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: ГБР

Фото: ГБР