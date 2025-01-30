ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного из Крыма, ему вручили подозрение
Правоохранительные органы задержали бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам после захвата его части в Симферополе в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
В ГБР отметили, что после начала полномасштабного вторжения России он пошел воевать против Украины в составе штурмовиков 123-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил государства-агрессора.
При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.
В январе 2025 года в Донецкой области мужчина попал в плен к военнослужащим Вооруженных Сил Украины.
Ему объявили о подозрении в государственной измене. За это предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
- 14 ноября 2024 года стало известно, что украинец корейского происхождения Ли Вон Чоль получил подозрение от СБУ. По данным следствия, с 2014 года он воюет на стороне оккупантов России и причастен к захвату Луганска.
- 17 января 2025 года СБУ сообщила о подозрении еще шестерым оккупантам, попавшим в украинский плен. Среди фигурантов – охранник пропагандиста Захара Прилепина.