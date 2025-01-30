ЗСУ взяли у полон колишнього українського військового з Криму, йому вручили підозру

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Правоохоронні органи затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі у 2014 році. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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У ДБР зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії він пішов воювати проти України у складі штурмовиків 123 окремої механізованої бригади Збройних сил держави-агресорки.

Водночас його батьки й досі проживають у Полтавській області.

У січні 2025 року у Донецькій області чоловік потрапив у полон до військовослужбовців Збройних Сил України.

Йому оголосили про підозру в державній зраді. За це передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Фото: ДБР

Фото: ДБР