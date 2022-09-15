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ВСУ за сутки сбили четыре российских самолета на Донбассе и юге — Воздушные Силы

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 10:42
ВСУ за сутки сбили четыре российских самолета на Донбассе и юге — Воздушные Силы - Фото
Сбитый российский самолет (Фото: Воздушные Силы ВСУ)

Вооруженные Силы Украины сбили четыре российских самолета за минувшие сутки — один был уничтожен на Донбассе, еще три — на юге. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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Военные заявили, что 14 сентября зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили пять воздушных целей — один беспилотник оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов.

Один штурмовик Су-25 был уничтожен на востоке, еще три бомбардировщика Су-24 сбили на южном направлении. 

Военные отметили, что украинская авиация и ударные беспилотники ВСУ на разных направлениях продолжают наносить удары по позициям россиян, технике и логистике.

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Дмитро Гриниченко
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ВСУ война Донбасс авиация юг Украины потери России
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