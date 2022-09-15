ВСУ за сутки сбили четыре российских самолета на Донбассе и юге — Воздушные Силы
Вооруженные Силы Украины сбили четыре российских самолета за минувшие сутки — один был уничтожен на Донбассе, еще три — на юге. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
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Военные заявили, что 14 сентября зенитно-ракетные подразделения Украины уничтожили пять воздушных целей — один беспилотник оперативно-тактического уровня и четыре самолета оккупантов.
Один штурмовик Су-25 был уничтожен на востоке, еще три бомбардировщика Су-24 сбили на южном направлении.
Военные отметили, что украинская авиация и ударные беспилотники ВСУ на разных направлениях продолжают наносить удары по позициям россиян, технике и логистике.
- 7 сентября ВСУ показали уничтожение российского штурмовика Су-25, по предварительным данным — в Харьковской области.
- Недавно в Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".
- В Харьковской области бойцы 93 отдельной механизированной бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов, видео уничтожения.
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