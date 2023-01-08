ВСУ за сутки уничтожили 430 российских оккупантов – данные о потерях РФ от Генштаба
Армия России в течение 7 января потеряла в Украине около 430 военных, в то время как потери в технике были относительно небольшими. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 111 170 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 111 170 (+430) человек ликвидировано,
→ танков – 3069 (+3),
→ боевых бронированных машин – 6130 (+5),
→ артиллерийских систем – 2065 (+3),
→ РСЗО – 431 (0),
→ средств ПВО – 217 (0),
→ самолетов – 285 (0),
→ вертолетов – 272 (0),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5),
→ крылатых ракет – 723 (0),
→ кораблей/катеров – 16 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 4801 (+3),
→ спецтехники – 183 (+1).
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что Путин хочет переговоров, потому что проигрывает.
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