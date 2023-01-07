Путин хочет переговоров, потому что проигрывает. Нужно усиление огня — глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в войне России против Украины нужно не прекращение огня, а усиление. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, российский диктатор Владимир Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он великодушен, а потому что проигрывает войну.

Он отметил, что нужно усилить огонь, а не прекратить его.

Ранее Путин поручил Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января "режим прекращения огня" по всей линии соприкосновения.

В Кремле понадеялись, что так же поступит и Украина, хотя сами никогда не соблюдали "режимов тишины", неоднократно объявленных на Донбассе с 2014-го.

Зеленский в ответ заявил, что война закончится тогда, когда российские солдаты или уйдут, или украинская армия их выгонит.

Путин своим "перемирием" никого не обманет, РФ должна вывести войска из Украины – Франция.

В Минобороны обнародовали список всех сорванных Россией "перемирий" за девять лет войны.

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Дмитро Гриниченко

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