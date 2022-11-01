ВСУ заявили о "существенном сокращении" корабельной группировки РФ в Черном море

Россияне "существенно сократили" свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию по состоянию на 12:00 1 ноября.

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"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение до шести единиц, которые продолжают укрываться за крымским побережьем. На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано", – сказал Назаров.

Он подчеркнул: это не значит, что армия РФ не может применить ракеты типа "Калибр", так как динамика обстановки может быстро меняться.

Также он предупредил, что остается опасность ракетных ударов как с суши, так и с использованием стратегической и тактической авиации и дронов-камикадзе.

В ночь на 1 ноября украинские силы обороны наносили удары по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, колоннам техники, при попытках перемещения резервов и переформирований подразделений армии РФ. Потери врага уточняются.

29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ признало повреждение только одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".

В ОК "Юг" предположили, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет ПВО, но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины.

в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Путин заявил, что "отчасти" это был "ответ" РФ на атаки в Севастополе.

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Оксана Житнюк

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