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ВСУ заявили о "существенном сокращении" корабельной группировки РФ в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 15:49
ВСУ заявили о
Владислав Назаров (Скриншот)

Россияне "существенно сократили" свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию по состоянию на 12:00 1 ноября.

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"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение до шести единиц, которые продолжают укрываться за крымским побережьем. На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано", – сказал Назаров.

Он подчеркнул:  это не значит, что армия РФ не может применить ракеты типа "Калибр", так как динамика обстановки может быстро меняться.

Также он предупредил, что остается опасность ракетных ударов как с суши, так и с использованием стратегической и тактической авиации и дронов-камикадзе.

В ночь на 1 ноября украинские силы обороны наносили удары по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, колоннам техники, при попытках перемещения резервов и переформирований подразделений армии РФ. Потери врага уточняются.

  • 29 октября оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ признало повреждение только одного корабля – морского тральщика "Иван Голубец".
  • В ОК "Юг" предположили, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет ПВО, но источники LIGA.net в правоохранительных органах говорят, что за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины.
  • Утром 31 октября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Путин заявил, что "отчасти" это был "ответ" РФ на атаки в Севастополе.

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Оксана Житнюк
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