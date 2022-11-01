ВСУ заявили о "существенном сокращении" корабельной группировки РФ в Черном море
Россияне "существенно сократили" свою корабельную группировку в акватории Черного моря. Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя ситуацию по состоянию на 12:00 1 ноября.
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"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение до шести единиц, которые продолжают укрываться за крымским побережьем. На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано", – сказал Назаров.
Он подчеркнул: это не значит, что армия РФ не может применить ракеты типа "Калибр", так как динамика обстановки может быстро меняться.
Также он предупредил, что остается опасность ракетных ударов как с суши, так и с использованием стратегической и тактической авиации и дронов-камикадзе.
В ночь на 1 ноября украинские силы обороны наносили удары по позициям россиян, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения, колоннам техники, при попытках перемещения резервов и переформирований подразделений армии РФ. Потери врага уточняются.
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