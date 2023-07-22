Вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение в Британии на САУ AS90 – фото

В Великобритании закончила обучение вторая группа украинских артиллеристов. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.

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Как отмечается, вторая группа артиллеристов Вооруженных Сил Украины завершила обучение работе на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90, которое было начало ранее в этом году.

В британском Минобороны напомнили, что программа обучения украинских артиллеристов является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России.

СПРАВКА. AS90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола 52 калибра – на 30 км.

16 июля 2023 года в Белом доме подтвердили, что США дали согласие на обучение украинских летчиков на F-16.

18 июля сообщалось, что украинцы через несколько недель закончат обучение на танках Abrams.

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