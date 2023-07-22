Вторая группа украинских артиллеристов закончила обучение в Британии на САУ AS90 – фото
22.07.2023, 14:50
Украинские артиллеристы (Фото: Минобороны Великобритании)
В Великобритании закончила обучение вторая группа украинских артиллеристов. Об этом сообщило Минобороны Великобритании.
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Как отмечается, вторая группа артиллеристов Вооруженных Сил Украины завершила обучение работе на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90, которое было начало ранее в этом году.
В британском Минобороны напомнили, что программа обучения украинских артиллеристов является частью неизменного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе против России.
СПРАВКА. AS90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола 52 калибра – на 30 км.
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