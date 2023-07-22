Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото

У Великій Британії закінчила навчання друга група українських артилеристів. Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

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Як зазначається, друга група артилеристів Збройних Сил України завершила навчання роботі на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90, яке було започатковано раніше цього року.

У британському Міноборони нагадали, що програма навчання українських артилеристів є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

ДОВІДКА. AS90 – самохідна артилерійська установка створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Гармата САУ AS90 з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, і з довжиною ствола 52 калібру – на 30 км.

16 липня 2023 року у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.

18 липня повідомлялося, що українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams.

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