Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото
22.07.2023, 14:50
Українські артилеристи (Фото: Міноборони Великої Британії)
У Великій Британії закінчила навчання друга група українських артилеристів. Про це повідомило Міноборони Великої Британії.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як зазначається, друга група артилеристів Збройних Сил України завершила навчання роботі на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90, яке було започатковано раніше цього року.
У британському Міноборони нагадали, що програма навчання українських артилеристів є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.
ДОВІДКА. AS90 – самохідна артилерійська установка створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Гармата САУ AS90 з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, і з довжиною ствола 52 калібру – на 30 км.
- 16 липня 2023 року у Білому домі підтвердили, що США дали згоду на навчання українських льотчиків на F-16.
- 18 липня повідомлялося, що українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams.
Читайте також: Рєзніков про F-16 для України: Оптимістично думаю, що це наступний рік
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Американська РСЗВ проти російської: HIMARS зробив друшляк з "Торнадо", знищено САУ Мста-С – відео 07.07.2023Данські військові розсекретили відео навчання українських артилеристів на САУ Caesar 06.07.2023У Великій Британії відбудеться перший етап навчання українських військових на F-16 – FP 25.05.2023
Останні новини
Коментарі