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Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 14:50
Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото - Фото
Українські артилеристи (Фото: Міноборони Великої Британії)

У Великій Британії закінчила навчання друга група українських артилеристів. Про це повідомило Міноборони Великої Британії.

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Як зазначається, друга група артилеристів Збройних Сил України завершила навчання роботі на 155-мм самохідній артилерійській установці AS90, яке було започатковано раніше цього року.

Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото

Друга група українських артилеристів закінчила навчання у Британії на САУ AS90 – фото

У британському Міноборони нагадали, що програма навчання українських артилеристів є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну у боротьбі проти Росії.

ДОВІДКА. AS90 – самохідна артилерійська установка створена оборонно-промисловим комплексом Сполученого Королівства. Гармата САУ AS90 з калібром 155 мм, довжиною 39 калібрів здатна зробити постріл звичайним снарядом на відстань 24,7 км, і з довжиною ствола 52 калібру – на 30 км.

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Наталія Медведєва
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AS90Велика БританіянавчаннявійнаСАУартилерія
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