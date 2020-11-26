Вторжение очередного "конвоя Путина" на Донбасс. Украина направила России ноту протеста

Сегодня, 26 ноября, Министерство иностранных дел выразило решительный протест МИД России в связи со вторжением на Донбасс очередного российского так называемого "гумконвоя". Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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В российский МИД направлена нота протеста с требованием соблюдать международные обязательства по доставке гуманитарных грузов.

"Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой". для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в комментарии МИД.

Как отмечается, "гумконвой" ввезли через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной "Изварино" и "Успенка".

В МИД подчеркивают, что российская сторона сделала невозможным проведение украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами.

Украинская сторона потребовала от России в дальнейшем направлять "гумконвои" оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

25 ноября состоялось заседание ТКГ, где украинская и российская делегация поругались из-за того, что Россия пыталась подать официальный план действий по ОРДЛО не от своего имени, а от имени боевиков.

Ранее сегодня сообщалось, что Россия отправила на захваченную своими гибридными войсками часть Донбасса сотую "гуманитарную" автоколонну с начала боевых действий.

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Наталия Медведева

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