Второй пакет подряд. США собираются отправить Украине еще военной помощи на $400 млн

США вслед за объявленным 19 июля пакетом военной помощи Украине на $1,3 млрд собираются объявить еще один на $400 млн в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

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Собеседники журналистов отметили, что в новый пакет должны войти:

- ракеты для зенитных комплексов NASAMS и Patriot;

- ракеты для систем HIMARS;

- ракеты для противотанковых комплексов Javelin и TOW;

– артиллерийские снаряды.

Источники издания подчеркнули, что содержимое пакета уточняется, однако, вероятно, объявят о нем уже на этой неделе.

14 июля 2023 года издание China Times писало, что США выкупят у Тайваня списанные ЗРК Hawk для Украины.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург планируют в ближайшее время передать Украине бронетранспортеры М113.

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