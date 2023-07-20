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Второй пакет подряд. США собираются отправить Украине еще военной помощи на $400 млн

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 06:19
Второй пакет подряд. США собираются отправить Украине еще военной помощи на $400 млн - Фото
Пусковая установка NASAMS (Фото: Flickr)

США вслед за объявленным 19 июля пакетом военной помощи Украине на $1,3 млрд собираются объявить еще один на $400 млн в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Собеседники журналистов отметили, что в новый пакет должны войти:

- ракеты для зенитных комплексов NASAMS и Patriot;

- ракеты для систем HIMARS;

- ракеты для противотанковых комплексов Javelin и TOW;

– артиллерийские снаряды.

Источники издания подчеркнули, что содержимое пакета уточняется, однако, вероятно, объявят о нем уже на этой неделе.

Читайте также: США объявили о новой помощи Украине на $1,3 млрд. Там четыре NASAMS, боеприпасы и дроны

Милана Головань
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