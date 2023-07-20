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Другий пакет поспіль. США збираються відправити Україні ще військової допомоги на $400 млн – CNN

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 06:19
Другий пакет поспіль. США збираються відправити Україні ще військової допомоги на $400 млн – CNN - Фото
Пускова установка NASAMS (Фото: Flickr)

США слідом за оголошеним 19 липня пакетом військової допомоги Україні на $1,3 млрд збираються оголосити ще один на $400 млн найближчими днями. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Співрозмовники журналістів зазначили, що у новий пакет мають увійти:

- ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;

- ракети для систем HIMARS;

- ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;

- артилерійські снаряди.

Джерела видання наголосили, що вміст пакета уточнюється, проте, ймовірно, оголосять про нього вже цього тижня.

  • 14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.
  • Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.

Читайте також: США оголосили про нову допомогу Україні на $1,3 млрд. Там чотири NASAMS, боєприпаси та дрони

Мілана Головань
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