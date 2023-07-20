Другий пакет поспіль. США збираються відправити Україні ще військової допомоги на $400 млн – CNN

США слідом за оголошеним 19 липня пакетом військової допомоги Україні на $1,3 млрд збираються оголосити ще один на $400 млн найближчими днями. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

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Співрозмовники журналістів зазначили, що у новий пакет мають увійти:

- ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;

- ракети для систем HIMARS;

- ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;

- артилерійські снаряди.

Джерела видання наголосили, що вміст пакета уточнюється, проте, ймовірно, оголосять про нього вже цього тижня.

14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.

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