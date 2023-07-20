Другий пакет поспіль. США збираються відправити Україні ще військової допомоги на $400 млн – CNN
20.07.2023, 06:19
Пускова установка NASAMS (Фото: Flickr)
США слідом за оголошеним 19 липня пакетом військової допомоги Україні на $1,3 млрд збираються оголосити ще один на $400 млн найближчими днями. Про це повідомляє CNN з посиланням на двох неназваних американських чиновників.
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Співрозмовники журналістів зазначили, що у новий пакет мають увійти:
- ракети для зенітних комплексів NASAMS та Patriot;
- ракети для систем HIMARS;
- ракети для протитанкових комплексів Javelin та TOW;
- артилерійські снаряди.
Джерела видання наголосили, що вміст пакета уточнюється, проте, ймовірно, оголосять про нього вже цього тижня.
- 14 липня 2023 року видання China Times писало, що США викуплять у Тайваню списані ЗРК Hawk для України.
- Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113.
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