Вучич назначил премьером Сербии профессора медицины с минимальным опытом в политике
Президент Сербии Александар Вучич назначил премьером Джуро Мацута – профессора медицины без политического опыта. Страна получит новое правительство до 18 апреля, пишет балканская служба Радио Свобода.
"Я думаю, что он введет другой дискурс в нашу общественную жизнь и что он очень поможет в успокоении напряженности, а также, что он сделает много хороших вещей, важных вещей для нашей страны", – прокомментировал свое решение Вучич.
По его словам, новое правительство должно быть утверждено до 18 апреля. Сербский президент подчеркнул, что перед новым руководством страны "будет стоять большая задача – продолжать сохранять мир и стабильность, действовать терпеливо и выдержанно".
"Правительство должно иметь четкие обязательства по будущему, и наше желание и намерение – вернуть Сербию на пьедестал победителя и страны с наиболее гонкой экономикой до конца года", – подытожил он.
- Бывший премьер Сербии Милош Вучевич объявил о сложении полномочий 28 января 2025 года на фоне массовых антиправительственных протестов.
- На следующий день, 29 января, Вучич заявил о возможности досрочных выборов в апреле после того, как Вучевич подал в отставку.