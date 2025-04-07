Вучич назначил премьером Сербии профессора медицины с минимальным опытом в политике

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербии Александар Вучич назначил премьером Джуро Мацута – профессора медицины без политического опыта. Страна получит новое правительство до 18 апреля, пишет балканская служба Радио Свобода.

"Я думаю, что он введет другой дискурс в нашу общественную жизнь и что он очень поможет в успокоении напряженности, а также, что он сделает много хороших вещей, важных вещей для нашей страны", – прокомментировал свое решение Вучич.

По его словам, новое правительство должно быть утверждено до 18 апреля. Сербский президент подчеркнул, что перед новым руководством страны "будет стоять большая задача – продолжать сохранять мир и стабильность, действовать терпеливо и выдержанно".

"Правительство должно иметь четкие обязательства по будущему, и наше желание и намерение – вернуть Сербию на пьедестал победителя и страны с наиболее гонкой экономикой до конца года", – подытожил он.

СПРАВКА Джуро Мацут родился в 1963 году в Белграде. Окончил медицинский факультет Белградского университета в 1989-м, а впоследствии получил магистерскую степень и докторскую. Он специализируется на эндокринологии, в частности, на обмене веществ, нейроэндокринных опухолях и синдроме поликистозных яичников. С 2013 года – профессор внутренней медицины, а также руководитель клиники эндокринологии в Белграде. Преподает также в Греции и Северной Македонии. В политику Мацут вошел совсем недавно. В 2023 поддержал Сербскую прогрессивную партию, а в 2025 выступил на митинге Движения за народ в Ягодине и стал одним из его основателей. Выступает против студенческих антикоррупционных протестов, продолжающихся в стране с 2024 года. Джуро Мацут родился в 1963 году в Белграде. Окончил медицинский факультет Белградского университета в 1989-м, а впоследствии получил магистерскую степень и докторскую. Он специализируется на эндокринологии, в частности, на обмене веществ, нейроэндокринных опухолях и синдроме поликистозных яичников. С 2013 года – профессор внутренней медицины, а также руководитель клиники эндокринологии в Белграде. Преподает также в Греции и Северной Македонии. В политику Мацут вошел совсем недавно. В 2023 поддержал Сербскую прогрессивную партию, а в 2025 выступил на митинге Движения за народ в Ягодине и стал одним из его основателей. Выступает против студенческих антикоррупционных протестов, продолжающихся в стране с 2024 года.

Бывший премьер Сербии Милош Вучевич объявил о сложении полномочий 28 января 2025 года на фоне массовых антиправительственных протестов.

На следующий день, 29 января, Вучич заявил о возможности досрочных выборов в апреле после того, как Вучевич подал в отставку.