Вучич призначив прем'єром Сербії професора медицини з мінімальним досвідом у політиці

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербії Александар Вучич призначив прем'єром Джуро Мацута – професора медицини без політичного досвіду. Країна отримає новий уряд до 18 квітня, пише балканська служба Радіо Свобода.

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"Я думаю, що він введе інший дискурс у наше суспільне життя і що він дуже допоможе в заспокоєнні напруженості, а також що він зробить багато хороших речей, важливих речей для нашої країни", – прокоментував своє рішення Вучич.

За його словами, новий уряд має бути затверджено до 18 квітня. Сербський президент наголосив, що перед новим керівництвом країни "стоятиме велике завдання – продовжувати зберігати мир і стабільність, діяти терпляче і витримано".

"Уряд повинен мати чіткі зобов'язання щодо майбутнього, і наше бажання і намір – повернути Сербію на п'єдестал переможця і країни з найбільш гінкою економікою до кінця року", – підсумував він.

ДОВІДКА Джуро Мацут народився у 1963 році в Белграді. Закінчив медичний факультет Белградського університету в 1989-му, а згодом здобув магістерський ступінь і докторський. Він спеціалізується на ендокринології, зокрема на обміні речовин, нейроендокринних пухлинах і синдромі полікістозних яєчників. З 2013 року — професор внутрішньої медицини, а також керівник клініки ендокринології в Белграді. Викладає також у Греції й Північній Македонії. У політику Мацут увійшов нещодавно. У 2023-му підтримав Сербську прогресивну партію, а у 2025-му виступив на мітингу Руху за народ у Ягодині та став одним із його засновників. Виступає проти студентських антикорупційних протестів, які тривають у країні з 2024 року. Джуро Мацут народився у 1963 році в Белграді. Закінчив медичний факультет Белградського університету в 1989-му, а згодом здобув магістерський ступінь і докторський. Він спеціалізується на ендокринології, зокрема на обміні речовин, нейроендокринних пухлинах і синдромі полікістозних яєчників. З 2013 року — професор внутрішньої медицини, а також керівник клініки ендокринології в Белграді. Викладає також у Греції й Північній Македонії. У політику Мацут увійшов нещодавно. У 2023-му підтримав Сербську прогресивну партію, а у 2025-му виступив на мітингу Руху за народ у Ягодині та став одним із його засновників. Виступає проти студентських антикорупційних протестів, які тривають у країні з 2024 року.

Колишній прем'єр Сербії Мілош Вучевич оголосив про складання повноважень 28 січня 2025 року на тлі масових антиурядових протестів.

Наступного дня, 29 січня, Вучич заявив про можливість позачергових виборів у квітні після того, як Вучевич подав у відставку.