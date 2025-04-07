Вучич призначив прем'єром Сербії професора медицини з мінімальним досвідом у політиці
Президент Сербії Александар Вучич призначив прем'єром Джуро Мацута – професора медицини без політичного досвіду. Країна отримає новий уряд до 18 квітня, пише балканська служба Радіо Свобода.
"Я думаю, що він введе інший дискурс у наше суспільне життя і що він дуже допоможе в заспокоєнні напруженості, а також що він зробить багато хороших речей, важливих речей для нашої країни", – прокоментував своє рішення Вучич.
За його словами, новий уряд має бути затверджено до 18 квітня. Сербський президент наголосив, що перед новим керівництвом країни "стоятиме велике завдання – продовжувати зберігати мир і стабільність, діяти терпляче і витримано".
"Уряд повинен мати чіткі зобов'язання щодо майбутнього, і наше бажання і намір – повернути Сербію на п'єдестал переможця і країни з найбільш гінкою економікою до кінця року", – підсумував він.
- Колишній прем'єр Сербії Мілош Вучевич оголосив про складання повноважень 28 січня 2025 року на тлі масових антиурядових протестів.
- Наступного дня, 29 січня, Вучич заявив про можливість позачергових виборів у квітні після того, як Вучевич подав у відставку.