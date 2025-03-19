У Сербії протестувальників розлютив розгін під час хвилин мовчання – професор Спасоєвич

У Сербії учасники протестів хочуть лише чесного розслідування трагедії, в якій загинули 15 людей, наголосив белградський професор Душан Спасоєвич

Протест 15 березня в Белграді (Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC)

Проти учасників протестів 15 березня в Белграді влада використала звукову зброю LRAD під час хвилин мовчання за жертвами трагедії обвалу даху на вокзалі міста Новий Сад. Це ще більше розлютило людей, пояснює в статті LIGA.net природу розгону акції протесту сербською владою професор політології Белградського університету Душан Спасоєвич.

За даними сербського каналу N1, влада могла використати для розгону зброю LRAD. Звук спричинив паніку і травмував людей. Багато хто опісля скаржився на втрату слуху, труднощі з диханням, стрибки тиску.

Військовий аналітик Александр Радик вважає, що йдеться про використання екстремальних звукових частот. Ця зброя юридично не регулюється.

Застосування звукової зброї привернуло до протестів увагу світових медіа, вважає Спасоєвич.

Це також ще більше розлютило людей, адже звукові гармати використали під час 15 хвилин мовчання за жертвами трагедії в Новому Саді – зарозумілий жест неповаги.

Учасники протестів вимагають виконання вимог, які не стосуються зовнішньої політики чи питань, що викликають серед сербів розбіжності, включно з членством в ЄС чи ставленням до Росії. Учасники дистанціюються від усіх партій і вимагають лише підзвітності та прозорості влади у розслідуванні трагедії на вокзалі, каже Спасоєвич.