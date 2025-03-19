В Сербии протестующих разозлил разгон во время минут молчания – профессор Спасоевич

В Сербии протестующие хотят лишь честного расследования трагедии, в которой погибли 15 человек, подчеркнул белградский профессор Душан Спасоевич

Протест 15 марта в Белграде (Фото: EPA-EFE / ANDREJ CUKIC)

Против участников протестов 15 марта в Белграде власти использовали звуковое оружие LRAD во время минут молчания о жертвах трагедии обрушения крыши на вокзале города Новый Сад. Это еще больше разозлило людей, объясняет в статье LIGA.net природу разгона акции протеста сербскими властями профессор политологии Белградского университета Душан Спасоевич.

По данным сербского канала N1, власти могли использовать для разгона оружие LRAD. Звук вызвал панику и травмировал людей. Многие потом жаловались на потерю слуха, трудности с дыханием, скачки давления.

Военный аналитик Александр Радик считает, что речь идет об использовании экстремальных звуковых частот. Это оружие юридически не регулируется.

Применение звукового оружия привлекло к протестам внимание мировых медиа, считает Спасоевич.

Это также еще больше разозлило людей, ведь звуковые пушки использовали во время 15 минут молчания о жертвах трагедии в Новом Саде – крайний жест неуважения.

Участники протестов требуют выполнения требований, не относящихся к внешней политике или вопросам, вызывающим среди сербов разногласия, включая членство в ЕС или отношение к России. Участники дистанцируются от всех партий и требуют только подотчетности и прозрачности властей в расследовании трагедии на вокзале, говорит Спасоевич.