В Сербии протестующих разозлил разгон во время минут молчания – профессор Спасоевич
Против участников протестов 15 марта в Белграде власти использовали звуковое оружие LRAD во время минут молчания о жертвах трагедии обрушения крыши на вокзале города Новый Сад. Это еще больше разозлило людей, объясняет в статье LIGA.net природу разгона акции протеста сербскими властями профессор политологии Белградского университета Душан Спасоевич.
По данным сербского канала N1, власти могли использовать для разгона оружие LRAD. Звук вызвал панику и травмировал людей. Многие потом жаловались на потерю слуха, трудности с дыханием, скачки давления.
Военный аналитик Александр Радик считает, что речь идет об использовании экстремальных звуковых частот. Это оружие юридически не регулируется.
Применение звукового оружия привлекло к протестам внимание мировых медиа, считает Спасоевич.
Это также еще больше разозлило людей, ведь звуковые пушки использовали во время 15 минут молчания о жертвах трагедии в Новом Саде – крайний жест неуважения.
Участники протестов требуют выполнения требований, не относящихся к внешней политике или вопросам, вызывающим среди сербов разногласия, включая членство в ЕС или отношение к России. Участники дистанцируются от всех партий и требуют только подотчетности и прозрачности властей в расследовании трагедии на вокзале, говорит Спасоевич.
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