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08.05.2019, 17:34

Вятрович предлагает перенести выходной с 9 на 8 мая

Вятрович предлагает перенести выходной с 9 на 8 мая - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы Института нацпамяти, выходной день 9 мая стал основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций

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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает целесообразным перенести выходной день с 9 мая (Дня победы) на 8 мая - День памяти и примирения. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Укринформ.

При этом он отметил, что праздника может оставаться два: и 9 мая - день победы над нацизмом, и 8 мая - День памяти и примирения, когда "мы вместе со всей Европой в европейских традициях чествуем всех участников этой войны".

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"Но я считаю крайне важным, чтобы статус выходного дня был перенесен именно на 8 мая, для того, чтобы мы постепенно отказались от советских традиций празднования окончания Второй мировой войны, потому что мы прекрасно понимаем, что эти советские традиции сегодня использует Россия для дестабилизации ситуации в стране", - сказал Вятрович.

По его словам, выходной день 9 мая стал основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций, которые "не имеют ничего общего с чествованием погибших участников этой войны, с уважением к живым участникам этой войны".

"Я убежден, что никакого пренебрежения к живым ветеранам войны не будет в том, что будет перенесен этот выходной день, наоборот - мне кажется, что таким пренебрежением для них есть разного рода политические шабаши, свидетелями которых они являются каждого 9 мая в стране" - сказал Вятрович.

Как сообщалось ранее, 8 и 9 мая мир отмечает Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Они провозглашены Генассамблеей ООН в 2004 году.

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Теги: Владимир Вятрович, 9 мая, выходной
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