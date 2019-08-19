Майдан. Вятрович сказал, кто "тормозит" строительство мемориала

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Строительство мемориала Героев Небесной сотни тормозится из-за "странной" позиции Генеральной прокуратуры. Об этом интервью Украинской правде заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Вятрович отметил - все, что зависит от института национальной памяти и музея Революции Достоинства было сделано, проведены конкурсы и утвержден бюджет.

"В прошлом году мы получили ответ прокуратуры, что нужно еще два месяца и после этого мы сможем начать строить мемориал. Это было в июле 2018 года. Мы считаем, что очень неправильно делает прокуратура, которая ставит выбор: или память, или результаты следствия", - подчеркнул Вятрович.

енпрокурор Юрий Луценко призвал "уточнить проект" строительства мемориала Небесной Сотни на улице Институтской в Киеве, чтобы "сохранить место геройских событий максимально таким, каким оно было в огненные дни зимы 2013/14". 18 мая г

Читайте также: В Киеве начали строить мемориал Героев Небесной сотни: ГПУ против