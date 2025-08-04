Избиратели Трампа хотят, чтобы Россия заплатила за агрессию против Украины – опрос
Большинство избирателей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотят привлечь Россию к ответственности из-за отказа российского диктатора Владимира Путина от мирных переговоров и эскалации насилия в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией TargetPoint среди американцев, проголосовавших за действующего лидера.
"Выборщики Трампа поддерживают доктрину президента "Мир через силу" и хотят, чтобы Россия и противники США заплатили цену за свою агрессию", – заявили социологи.
В частности, 76% респондентов поддерживают санкции против экспорта российской нефти из-за отказа Кремля вести мирные переговоры с Украиной и Соединенными Штатами добросовестно.
57% респондентов обвиняют лично Путина в отсутствии мирного прогресса в Украине.
Как отмечают социологи, избиратели Трампа понимают важность немедленной остановки агрессии Москвы: 74% респондентов заявили, что существует вероятность вторжения России в другие страны, если Путин оккупирует Украину.
Только 18% опрошенных считают, что Соединенные Штаты вообще не должны поддерживать Украину в ее борьбе против российских оккупантов.
Кроме того, 88% опрошенных выразили обеспокоенность сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которое проявляется в войне России против Украины, из них 65% выразили большую или чрезвычайную обеспокоенность.
В целом, 87% респондентов классифицировали Россию как угрозу национальной безопасности США.
Онлайн-опрос проводился с 24 по 28 июля 2025 года по заказу внепартийной организации The Vandenberg Coalition, объединяющей ученых и экспертов в области внешней политики. В исследовании приняли участие 1225 американцев, участвовавших в последних президентских выборах США и проголосовавших за Трампа. Погрешность выборки составляет ±2,8 процентных пункта.
- 25 июля сообщалось, что более 30% американцев выражают одобрение действиям президента США в отношении Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса американской компании Gallup, занимающейся исследованиями общественного мнения.
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