Избиратели Трампа хотят, чтобы Россия заплатила за агрессию против Украины – опрос

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Большинство избирателей президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотят привлечь Россию к ответственности из-за отказа российского диктатора Владимира Путина от мирных переговоров и эскалации насилия в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией TargetPoint среди американцев, проголосовавших за действующего лидера.

"Выборщики Трампа поддерживают доктрину президента "Мир через силу" и хотят, чтобы Россия и противники США заплатили цену за свою агрессию", – заявили социологи.

В частности, 76% респондентов поддерживают санкции против экспорта российской нефти из-за отказа Кремля вести мирные переговоры с Украиной и Соединенными Штатами добросовестно.

57% респондентов обвиняют лично Путина в отсутствии мирного прогресса в Украине.

Как отмечают социологи, избиратели Трампа понимают важность немедленной остановки агрессии Москвы: 74% респондентов заявили, что существует вероятность вторжения России в другие страны, если Путин оккупирует Украину.

Только 18% опрошенных считают, что Соединенные Штаты вообще не должны поддерживать Украину в ее борьбе против российских оккупантов.

Кроме того, 88% опрошенных выразили обеспокоенность сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, которое проявляется в войне России против Украины, из них 65% выразили большую или чрезвычайную обеспокоенность.

В целом, 87% респондентов классифицировали Россию как угрозу национальной безопасности США.

Онлайн-опрос проводился с 24 по 28 июля 2025 года по заказу внепартийной организации The Vandenberg Coalition, объединяющей ученых и экспертов в области внешней политики. В исследовании приняли участие 1225 американцев, участвовавших в последних президентских выборах США и проголосовавших за Трампа. Погрешность выборки составляет ±2,8 процентных пункта.