Виборці Трампа хочуть, щоб Росія заплатила за агресію проти України – опитування

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Більшість виборців президента Сполучених Штатів Дональда Трампа прагнуть притягнути Росію до відповідальності через відмову російського диктатора Володимира Путіна від мирних переговорів та ескалації насильства в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною компанією TargetPoint серед американців, що голосували за чинного лідера.

"Виборці Трампа підтримують доктрину президента "Мир через силу" і хочуть, щоб Росія та супротивники США заплатили ціну за свою агресію", – заявили соціологи.

Зокрема, 76% респондентів підтримують санкції проти експорту російської нафти за відмову Кремля вести мирні переговори з Україною та Сполученими Штатами добросовісно.

57% респондентів звинувачують особисто Путіна у відсутності мирного прогресу в Україні.

Як зазначають соціологи, виборці Трампа розуміють важливість негайної зупинки агресії Москви: 74% респондентів заявили, що існує ймовірність вторгнення Росії в інші країни, якщо Путін окупує Україну.

Лише 18% опитаних вважають, що Сполучені Штати взагалі не повинні підтримувати Україну в її боротьбі проти російських окупантів.

Крім того, 88% опитаних були стурбовані співпрацею між Росією, Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, яка проявляється у війні Росії проти України, з них 65% висловили велику або надзвичайну стурбованість.

Назагал 87% респондентів класифікували Росію як загрозу національній безпеці США.

Онлайн-опитування проводилося з 24 до 28 липня 2025 року на замовлення позапартійної організації The Vandenberg Coalition, що об'єднує вчених та експертів зовнішньої політики. У дослідженні взяли участь 1225 американців, що брали участь в останніх виборах президента США та проголосували за Трампа. Похибка вибірки становить ±2,8 відсоткових пунктів.