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22.01.2019, 14:40

Выборы-2019: Большинство кандидатов уже нарушают закон - Аваков

Выборы-2019: Большинство кандидатов уже нарушают закон - Аваков - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы МВД, большинство кандидатов в президенты уже нарушили закон, поскольку они не открыли счета избирательных фондов

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На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала 12 кандидатов в президенты, из них только трое открыли счета избирательных фондов. Об этом сегодня заявил глава МВД Арсен Аваков во время рабочей поездки в Харьковскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

"Из 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполнила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - подчеркнул Аваков.

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 Министр отметил, что правоохранительные органы соблюдают закон, не будут идти на уступки.

"Сейчас мы имеем 125 обращений о нарушениях предвыборной агитации. По ряду обращений уже открыты уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкуп на выборах", - подчеркнул Аваков.

22 января 2019 года на съезде ВО Свобода в Киеве националисты от пяти правых сил выдвинули своего кандидата в президенты - Руслана Кошулинского.

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Теги: арсен аваков, кандидаты в президенты, выборы 2019
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