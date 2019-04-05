Выборы-2019. В Волновахе обнаружили фальсификации

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Волновахском районе в одном из округов обнаружена массовая фальсификация избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба Вохновахского полиции.

Полиция Волновахи возбудила дело: представитель одного из кандидатов обнаружил расхождения в шести протоколах территориальной избирательной комиссии.

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Расхождения обнаружены между информацией, переданной теризбкомом, и данными на сайте Центризбиркома.

Правоохранители возбудили дело по статье 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) УК.

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3 апреля в Мангушское отделение полиции Донецкой области обратились члены ТИК с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. По их словам данные, переданные в Центризбирком о распределении голосов между кандидатами в президенты, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в девять раз.