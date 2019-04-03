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03.04.2019, 06:20

ТИК заявила о фальсификации в пользу одного из кандидата в 9 раз

ТИК заявила о фальсификации в пользу одного из кандидата в 9 раз - Фото
Фото: depositphotos.com

По информации членов участковой избирательной комиссии, данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии, не совпадают с переданными

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В Мангушское отделение полиции Донецкой области обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в девять раз.

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Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.

"Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦИК, лидер Оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко одержал победу в Донецкой  области, за него проголосовали 36,51% украинцев.

31 марта Бойко заявил, что его показатели в первых экзитполах занижены. 

По результатам общенационального экзитпола Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.

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Теги: За життя, полиция, юрий бойко, фальсификация, выборы-2019
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