ТИК заявила о фальсификации в пользу одного из кандидата в 9 раз

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В Мангушское отделение полиции Донецкой области обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в девять раз.

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Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификации по ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения госреестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса.

"Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации", - отметили в пресс-службе.

По данным ЦИК, лидер Оппозиционной платформы За життя Юрий Бойко одержал победу в Донецкой области, за него проголосовали 36,51% украинцев.

31 марта Бойко заявил, что его показатели в первых экзитполах занижены.

По результатам общенационального экзитпола Владимир Зеленский набрал 30,4%, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.

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