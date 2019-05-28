Выборы в Раду: как украинцам сменить место голосования

Фото: ЕРА

Перед выборами в Верховную Раду место голосования можно до 15 июля включительно. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - отметили в пресс-службе.

В ОПОРЕ уточнили, что оба бюллетени - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

"Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в ОПОРЕ.

Как изменить место голосования: пять простых шагов для избирателей

Фото: l.oporaua.org

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля 2019 года.

22 апреля 2019 года ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах президента Украины.

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