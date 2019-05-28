Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 13:20

Выборы в Раду: как украинцам сменить место голосования

Выборы в Раду: как украинцам сменить место голосования - Фото
Фото: ЕРА

Изменение места голосования украинцев накануне выборов в парламент имеет особенности

Перед выборами в Верховную Раду место голосования можно до 15 июля включительно. Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА в Facebook.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - по партийным спискам", - отметили в пресс-службе.

В ОПОРЕ уточнили, что оба бюллетени - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа.

"Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - добавили в ОПОРЕ.

Как изменить место голосования: пять простых шагов для избирателей

Фото: l.oporaua.org

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля 2019 года.

22 апреля 2019 года ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах президента Украины.

Читайте также: Как сменить место голосования: детальная инструкция

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, рада, опора, место голосования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 