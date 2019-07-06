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06.07.2019, 08:10

Выборы в Раду. ЦИК создала 102 зарубежных комиссии

Выборы в Раду. ЦИК создала 102 зарубежных комиссии - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля

Центральная избирательная комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии зарубежного избирательного округа на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия создала 102 участковых избирательных комиссии зарубежного избирательного округа по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - отмечается в сообщении.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

5 июля сообщалось, что ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за решения суда о пережеребьевке, потому что в таком случае их могут не успеть напечатать.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.

 

 

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Теги: выборы, цик, зарубежные округа
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