Выборы в Раду. ЦИК создала 102 зарубежных комиссии

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Центральная избирательная комиссия образовала 102 участковые избирательные комиссии зарубежного избирательного округа на выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия создала 102 участковых избирательных комиссии зарубежного избирательного округа по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - отмечается в сообщении.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

5 июля сообщалось, что ЦИК не будет прекращать печать бюллетеней из-за решения суда о пережеребьевке, потому что в таком случае их могут не успеть напечатать.

Ранее суд обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий. Иск 3 июля подала Аграрная партия в связи с предоставлением номера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили без жеребьевки.