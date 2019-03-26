Дипломаты Запада: Порошенко перевязал рану под названием Донбасс

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Западные партнеры Украины опасаются, что следующий президент, кто бы это ни был, свернет курс на реформирование страны, который начал президент Петр Порошенко. Об этом пишет Reuters, опросив ряд западных дипломатов, которые сейчас находятся в Киеве.

Большинство из них указывает, что знают, чего ждать от действующего президента. Что касается Юлии Тимошенко, они думают, что знают, чего от нее ожидать. А вот про Владимира Зеленского никто ничего не знает.

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Кроме того, у Запада есть свои собственные проблемы – например, укрепляющийся Китай или Brexit.

Reuters пишет, что среди заслуг Порошенко – удержание целостности страны после аннексии Крыма, восстановление армии и реформы в банковском и энергетическом секторах. Но есть и что, что вызывает негодование избирателей: коррупционные скандалы и очень низкий темп реформ в этой сфере.

Порошенко "отнюдь не идеален", пишет агентство, и тем не менее, как говорит неназванный европейский дипломат, он демонстрирует прозападный курс Украины, желание противостоять России, да и Запад уже работал с ним и знает, как это.

Зеленский же, в отличие от Порошенко, представляет собой загадку. Он "новое лицо", и отсутствие политического опыта привлекает к нему избирателей, особенно молодых. Однако дипломатов отсутствие опыта скорее тревожит, а также тревожит характер отношений Зеленского с олигархом Игорем Коломойским.

"Можете ли вы быть уверены, что Зеленский будет защищать (государственный, – ред.) ПриватБанк во всех судах (государства против Коломойского, – ред.)? Сомневаюсь", - говорит один из них.

Кроме того, непонятно, как Зеленский собирается продвигать реформы через парламент. Порошенко в каком-то смысле пал жертвой собственных достижений на посту президента: он смог создать такую ситуацию спокойствия, при которой можно работать, говорят дипломаты.

"Порошенко перевязал рану под названием Донбасс так, что 90% людей в стране ее не ощущают, и это дает им повод думать, будто они могут экспериментировать (с кандидатами в президенты, – ред.). Это обманчивое спокойствие", - подчеркивают они.

Тимошенко для Запада – тоже противоречивый кандидат. С одной стороны, ЕС перешел на ее сторону, как только беглый экс-президент Виктор Янукович посадил ее в тюрьму в 2011 году. С другой стороны, ее газовые соглашения 2009 года были куда выгоднее для России, чем для Украины.

"И это бросает тень на ее ореол мученицы", - подчеркивают дипломаты.