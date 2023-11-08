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Выделенные для поддержки Украины средства израсходованы на 96% – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 21:40
Выделенные для поддержки Украины средства израсходованы на 96% – Белый дом - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

Ассигнования, предназначенные на поддержку Украины, израсходованы на 96%. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

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Администрация США израсходовала уже 96% средств, которые были выделены на поддержку Украины, сказал Кирби.

Он пояснил, что США с начала войны предоставили Украине помощь на сумму более $60 млрд, в эту сумму входит как военная поддержка, так и экономическая, финансовая и гуманитарная. Из средств, выделенных на военную поддержку, потрачено около 90%.

При этом, подчеркнул он, США по-прежнему считают, что Украина может восстановить полный контроль над всей территорией страны, хотя "это может получиться не так быстро, как хотелось бы".

3 ноября в Белом доме отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о необходимости продолжения поддержки Киева

Сергей Бережной
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