Выделенные для поддержки Украины средства израсходованы на 96% – Белый дом

Ассигнования, предназначенные на поддержку Украины, израсходованы на 96%. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Администрация США израсходовала уже 96% средств, которые были выделены на поддержку Украины, сказал Кирби.

Он пояснил, что США с начала войны предоставили Украине помощь на сумму более $60 млрд, в эту сумму входит как военная поддержка, так и экономическая, финансовая и гуманитарная. Из средств, выделенных на военную поддержку, потрачено около 90%.

При этом, подчеркнул он, США по-прежнему считают, что Украина может восстановить полный контроль над всей территорией страны, хотя "это может получиться не так быстро, как хотелось бы".

3 ноября в Белом доме отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о необходимости продолжения поддержки Киева.

20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.