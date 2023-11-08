Выделенные для поддержки Украины средства израсходованы на 96% – Белый дом
Ассигнования, предназначенные на поддержку Украины, израсходованы на 96%. Об этом заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
Администрация США израсходовала уже 96% средств, которые были выделены на поддержку Украины, сказал Кирби.
Он пояснил, что США с начала войны предоставили Украине помощь на сумму более $60 млрд, в эту сумму входит как военная поддержка, так и экономическая, финансовая и гуманитарная. Из средств, выделенных на военную поддержку, потрачено около 90%.
При этом, подчеркнул он, США по-прежнему считают, что Украина может восстановить полный контроль над всей территорией страны, хотя "это может получиться не так быстро, как хотелось бы".
3 ноября в Белом доме отреагировали на заявление главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о тупике на фронте и заявили о необходимости продолжения поддержки Киева.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
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