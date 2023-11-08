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Виділені для підтримки України кошти витрачені на 96% – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 21:40
Виділені для підтримки України кошти витрачені на 96% – Білий дім - Фото
Джон Кірбі (фото - ЕРА)

Асигнування, призначені для підтримки України, витрачені на 96%. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

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Адміністрація США витратила вже 96% коштів, виділених на підтримку України, сказав Кірбі.

Він пояснив, що США з початку війни надали Україні допомогу на суму понад $60 млрд, у цю суму входить як військова підтримка, так і економічна, фінансова та гуманітарна. Із коштів, виділених на військову підтримку, витрачено близько 90%.

Водночас, підкреслив він, США, як і раніше, вважають, що Україна може відновити повний контроль над усією територією країни, хоча "це може вийти не так швидко, як хотілося б".

3 листопада у Білому домі відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про безвихідь на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва.

Сергій Бережний
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