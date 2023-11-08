Виділені для підтримки України кошти витрачені на 96% – Білий дім

Асигнування, призначені для підтримки України, витрачені на 96%. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.

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Адміністрація США витратила вже 96% коштів, виділених на підтримку України, сказав Кірбі.

Він пояснив, що США з початку війни надали Україні допомогу на суму понад $60 млрд, у цю суму входить як військова підтримка, так і економічна, фінансова та гуманітарна. Із коштів, виділених на військову підтримку, витрачено близько 90%.

Водночас, підкреслив він, США, як і раніше, вважають, що Україна може відновити повний контроль над усією територією країни, хоча "це може вийти не так швидко, як хотілося б".

3 листопада у Білому домі відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про безвихідь на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

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