Виділені для підтримки України кошти витрачені на 96% – Білий дім
Асигнування, призначені для підтримки України, витрачені на 96%. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі.
Адміністрація США витратила вже 96% коштів, виділених на підтримку України, сказав Кірбі.
Він пояснив, що США з початку війни надали Україні допомогу на суму понад $60 млрд, у цю суму входить як військова підтримка, так і економічна, фінансова та гуманітарна. Із коштів, виділених на військову підтримку, витрачено близько 90%.
Водночас, підкреслив він, США, як і раніше, вважають, що Україна може відновити повний контроль над усією територією країни, хоча "це може вийти не так швидко, як хотілося б".
3 листопада у Білому домі відреагували на заяву головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного про безвихідь на фронті та заявили про необхідність продовження підтримки Києва.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім направив до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцненню безпеки кордонів США.
- Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова розповідала, куди підуть гроші.
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